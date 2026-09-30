جيسوس: اتفقت مع رونالدو.. والشروط واحدة

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، عن اتفاقه المسبق مع كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب والنصر على عدم المشاركة أمام النرويج والدنمارك، مؤكدًا أن مكانة أي لاعب لا تمنحه شروطًا مختلفة عن بقية زملائه.

وقال جيسوس، ردًا على سؤال حول اتفاقه مع رونالدو بشأن الوقت الذي سيلعبه: «نريد في البداية تحقيق الهدف الذي جئنا من أجله إلى كوبنهاجن، وهو الانتصار. لا أريد الحديث عن لاعب واحد، فأنا لا أملك لاعبًا واحدًا، بل 23 لاعبًا، ولكن يحق لكم سؤال ما أردتم».

وأضاف: «حول كريستيانو، سؤال واحد لن يجيب عن كل شيء. تريدون طرح سؤالين وثلاثة، ولكني لست هنا من أجل الحديث عن رونالدو، بل عن مباراة الدنمارك».

وأوضح جيسوس أنه وضع خطة مسبقة مع رونالدو لإدارة مشاركته، وقال: «لقد اتفقت مع رونالدو، ورسمنا خطة، تمامًا مثلما فعلنا مع برونو. أخبرت كريستيانو بأنه لن يلعب أمام النرويج أو الدنمارك. أنا أعرف كريستيانو جيدًا، إضافة إلى ذلك، كريس لا يتمرن عادةً في اليوم الأول بعد المباراة. لقد تحدث عن الالتزام، ولم يرفض أي قرار».

وبيّن المدرب البرتغالي أن ظروف المباراة قد تجبره على تغيير الخطة المتفق عليها، مضيفًا: «المباراة تخبرني بما سأفعله. ربما اتفقت معه على عدم لعب مباراتين، ولكن قد أحتاج إليه في دقائق معينة خلال مباراة ما بسبب ظرف معين. المباراة احتاجت شيئًا مختلفًا، وهذه قراءتي لها».

وشدد جيسوس على أن مكانة رونالدو لا تعني حصوله على معاملة مختلفة داخل المنتخب، وقال: «لقد قضيت عامًا كاملًا أعمل مع كريس. ما أريد إخباركم به أن المكانة شيء، والشروط هنا شيء آخر تمامًا، وهي تطبق على الجميع».

وتابع: «المدرب يحدد الأهداف، ويتخذ أفضل القرارات لتحقيقها، وأنا أتخذ القرارات الأفضل للمجموعة. أخبرت برونو فيرنانديز الشيء ذاته، وقلت له إنه لن يلعب في المباراة المقبلة، وستلعب أمام الدنمارك إذا تعافيت. هذا ما فعلته مع رونالدو أيضًا».

وأضاف: «مكانة اللاعب لا تضعه في مكان يجعلنا نغير الشروط من أجله. أما المكانة فهي الاحترام الذي يجب أن تظهره لمسيرته، وهذا الأمر ينطبق على كريستيانو والجميع».

ونفى جيسوس أن يكون رونالدو قد رفض التدرب، موضحًا أن فرانشيسكو كونسيساو وجواو فيليش غابا أيضًا بسبب الإرهاق، على أن يتم تقييم حالتهما.

وقال: «كريستيانو لم يرفض التدرب، وكذلك لم يتدرب فرانشيسكو كونسيساو وجواو فيليش بسبب الإرهاق، وسنقيّم حالتهما الخميس. كريس يتدرب في الصالة الرياضية، وأجرى تدريبات على العشب ثم اتجه إلى الصالة لإجراء تدريبات تقوية. اليوم يومه الرابع، وسيتدرب».

واعترف المدرب البرتغالي أنه ارتكب خطأ بحق رونالدو قائلًا: «طلبت منه الإحماء عند الدقيقة 45 وهذا قراري الخاطئ وكان من المفترض أن أقول له بعد مرور 15 دقيقة من النصف الثاني».

وأردف: «كنت واضحًا مع رونالدو لم أكن أنوي إشراكه لكن قبل المباراة قلت له إذا احتجت إليك ستلعب 20 أو 30 دقيقة وقال لا بأس».

وكشف جيسوس عن أنه تحدث مع بيدرو بروينسا رئيس اتحاد القدم البرتغالي برفقة «الدون» قائلًا: «من الطبيعي أن يتحدث مع المدرب وقائد الفريق عندما تكون هناك ضوضاء وخاطبت كريس بعد العشاء والرئيس لم يأتِ لحل أي شيء لأنه لم تكن هناك مشكلة».

وأضاف المدرب المخضرم عن قضية رونالدو: «هناك بعض اللاعبين الذين في مستويات عالية لا يقبلون البقاء على دكة البدلاء وحدث هذا معي في النصر خلال مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2».

وتابع: «حينها اتصلت بساديو ماني قلت له لن أجعلك تلعب من أجل هذا السبب.. طبعًا لم يقبلها لكن هذا النظام الأساسي الذي اتبعه وليس له قواعد مختلفة عن الآخرين».

واختتم جيسوس حديثه قائلًا: «هل هناك لاعب في المنتخب الوطني يرفض التدريب؟ هذا لا يحدث في البرتغال، وهنا لا أحد يرفض التدرب».

من جانبه، رفض روبن دياز، مدافع المنتخب البرتغالي، الدخول في أي أحاديث لا ترتبط بمهمته مع منتخب بلاده، وقال: «أرفض التعليق على كل شيء لا يتعلق بالمنتخب الوطني».