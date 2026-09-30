آسياد القدم.. كوريا الجنوبية تلحق باليابان في النهائي

بلغ المنتخب الكوري الجنوبي تحت 23 عامًا نهائي منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026»، للمرة الرابعة تواليًا، عقب انتصاره على الصين 2ـ1، الأربعاء، ليضرب موعدًا مع اليابان في المباراة النهائية، السبت، على ملعب تويوتا.

وتقدم المنتخب الصيني عن طريق وانج يودونج، قبل أن يدرك لي يونج جون التعادل لكوريا الجنوبية عند الدقيقة 33، مستفيدًا من ركلة ركنية نفذها إيوم جي سونج، فيما حسم باي جون هو المواجهة بهدف ثانٍ عند الدقيقة 82، بعد تمريرة عرضية من إيوم، القائد البديل، الذي صنع هدفي منتخب بلاده.

في المقابل، ودع المنتخب الصيني المنافسات بعد بلوغه نصف النهائي للمرة الأولى منذ 28 عامًا، وأهدر فرصة المنافسة على الذهب، بعد أشهر من خسارته نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وفي نصف النهائي الآخر، تأهل المنتخب الياباني بعد انتصاره على أوزبكستان 9ـ8 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1، ليحجز مقعده أمام كوريا الجنوبية في النهائي.

وأنهت الخسارة آمال أوزبكستان في بلوغ نهائي الألعاب الآسيوية للمرة الأولى منذ تتويجها باللقب في هيروشيما 1994، بعدما ردت العارضة تسديدة كوفونتشبيك خوشفاكتوف خلال ركلات الترجيح.