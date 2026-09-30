الزويد وصيف كأس العالم للخيول الصغيرة

حقق الفارس السعودي خالد وليد الزويد، البالغ من العمر 14 عامًا، المركز الثاني في كأس العالم للخيول الصغيرة 2026، ضمن منافسات الناشئين لمسافة 120 كيلومترًا، التي جرت في قرية باروكا البرتغالية.

ونال الزويد الوصافة على صهوة الفرس «جاسيا»، ضمن فريق «MS»، تحت إشراف مدربه فيصل القرشي، وسط مشاركة 276 فارسًا يمثلون 32 دولة.

وقدَّم الزويد شكره إلى الاتحاد السعودي للفروسية، برئاسة الأمير عبد الله بن فهد، نظير اهتمامه برياضة القدرة والتحمل، والعمل على تطويرها وتعزيز حضورها عالميًّا.

كما وجه الفارس السعودي شكره إلى الدكتور أنس الحسن وعبد العزيز العتيبي، تقديرًا للجهود التي يبذلانها في دعم الفرسان بمختلف نشاطاتهم.