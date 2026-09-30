المرة الأولى تاريخيّا.. 14 امرأة سعودية يشاركن في أولمبياد الداخلية

سجَّلت 14 امرأة سعودية للمرة الأولى تاريخيًّا، الأربعاء، حضورهن في منافسات الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية، عبر مشاركتها في أولمبياد الوفاء لشهداء الواجب، المنظم من قبل الاتحاد.

وشهد الأولمبياد مشاركة العنصر النسائي من منتسبي وزارة الداخلية في ألعاب القوى، التي انطلقت تحدياتها عند الـ3:00 عصرًا في مقر معهد التدريب النسوي، الكائن في الرياض، العاصمة السعودية.

ووفق ما كشف لـ«الرياضية» مصدرٌ خاص، من المُنتظر أن يُشارك العنصر النسائي أيضًا في منافسات بطولة الرماية، المُقرر تنظيمها أكتوبر المقبل من قبل الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي.

وتنافس في أولمبياد الوفاء لشهداء الواجب عدد من ممثلي قطاعات وزارة الداخلية، وذلك في سبع رياضات، منها السباحة، تنس الطاولة، والكاراتيه.

وتُختتم منافسات الأولمبياد مساءَ الخميس، ويُنظم الحفل الختامي وتسليم الميداليات للفائزين، الإثنين المقبل، برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية ،ـ حفظه الله ـ، وحضور الفريق محمد بن عبد الله البسامي، مدير الأمن العام، وعدد من القيادات الأمنية.