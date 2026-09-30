الإصابة تبعد رجب عن التعاون

أعلن نادي التعاون، الأربعاء، عن إصابة سيف رجب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في مفصل الكتف، دون تحديد مدة غيابه.

وأوضح النادي القصيمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن الفحوص الطبية التي أجراها رجب أظهرت وجود إصابة في تجويف مفصل الكتف تتطلب تدخلًا جراحيًا، دون تحديد مدة غيابه عن الفريق.

وتعرض رجب «21 عامًا» للإصابة في تدريبات الفريق خلال فترة التوقف الجارية، تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27».

ولعب رجب سبع مباريات بقميص «سكري القصيم» في الموسم الجاري، منها خمسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وأخرى في دوري أبطال آسيا 2، وسجل هدفًا وحيدًا، ونال ثلاث بطاقات صفراء حسب موقع «ترانسفير ماركت»، العالمي.

ويعاود التعاون مشواره بعد فترة التوقف في 11 أكتوبر المقبل عندما يحل ضيفًا على الشباب لحساب الجولة الثامنة من الدوري، وبعدها بثلاثة أيام يستقبل الريان القطري في ثاني جولات دور مجموعات البطولة الآسيوية.