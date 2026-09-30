هيئة الأفلام تطلق برنامج الإنتاج الافتراضي

تنظم هيئة الأفلام، بالشراكة مع شركة سوني، برنامج «تقنيات الإنتاج الافتراضي» في الرياض، ابتداءً من 11 أكتوبر المقبل، ويستمر سبعة أسابيع، بهدف تطوير مهارات المتخصصين في قطاع الأفلام.

ويقدم البرنامج، الذي ينظم حضوريًا، تدريبًا مكثفًا بالتعاون مع فريق المؤثرات البصرية والإنتاج السينمائي في سوني، يتضمن تطبيقات عملية في بناء البيئات الافتراضية والإبداعية الداعمة لإنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية.

ويتدرب المشاركون خلال البرنامج على سير عمل الإنتاج الافتراضي وكيفية تجسيد العوالم الرقمية داخل مواقع التصوير، باستخدام تقنيات التقاط الحركة «Motion Capture»، وشاشات «LED»، إضافة إلى محركات التصوير في الوقت الفعلي.

ويستهدف البرنامج إعداد متخصصين قادرين على مواكبة الطلب المتنامي على تقنيات الإنتاج الافتراضي في قطاع الأفلام محليًا وعالميًا.