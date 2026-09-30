الخميس.. معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ينطلق

تنطلق فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض، الخميس، تحت شعار «وجهة للجميع»، بمشاركة 254 عارضًا وعلامة تجارية من 20 دولة، وبرنامج يضم 21 فعالية ومنطقة تجمع الصقارة والصيد والموروث والرحلات والمغامرات والثقافة والمعرفة، وتخاطب مختلف فئات الزوار واهتماماتهم.

ويستقبل المعرض زواره بجاهزية تنظيمية وتشغيلية عالية، في ظل ما يحظى به موروث الصقارة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، وحرصها على تذليل العقبات وتوفير الإمكانات اللازمة للمحافظة على هذا الموروث ونقله إلى الأجيال المقبلة، ودعم الأنشطة والفعاليات المرتبطة به.

وأكمل المركز تجهيزاته لاستقبال الزوار والعارضين على مساحة تبلغ 197 ألف متر مربع، من خلال تنظيم المساحات ومسارات الحركة والدخول والخروج وتجهيز الأجنحة ومواقع الفعاليات والخدمات، إلى جانب فرق التشغيل والمتابعة الميدانية التي تعمل طوال أيام المعرض لضمان انسيابية تجربة الزائر.

ويقدم المعرض العام الجاري محتوى يمتد من الصقارة ومستلزماتها إلى الصيد والرحلات والموروث والمغامرات، ومن أبرز تجاربه «صقار المستقبل» و«متحف شلايل» و«عالم المحنطات»، إلى جانب الهايكنق والصيد البحري والسفاري وتجربة المقناص والدفع الرباعي.

كما تتنوع التجارب الرياضية والميدانية بين الرماية بالأسهم والأسلحة الهوائية والنارية والرماية الافتراضية، وفعالية الدعو والهجان والخيال، فيما يحتضن المعرض ورش العمل والعروض الفلكلورية، بما يمنح الزوار خيارات تتناسب مع اختلاف أعمارهم واهتماماتهم، ويجعل من المعرض وجهة عائلية ثقافية وترفيهية ومعرفية في آن واحد.

ويأتي معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ضمن جهود المركز الوطني للصقور للمحافظة على موروث الصقارة وتعزيز حضوره في المجتمع، وربط الأجيال الجديدة به، بالتوازي مع تطوير الأنشطة الاقتصادية والثقافية والترفيهية المرتبطة بالصقور والصيد والرحلات، وتعزيز مكانة المعرض وجهة دولية متخصصة، وملتقى واسعًا يجمع الموروث بالابتكار، والهواية بالتجربة، والجمهور بمختلف اهتماماته.

ويستقبل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 زواره يوميًا خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، من الساعة الـ 02:00 ظهرًا حتى الـ 11:00 مساءً.