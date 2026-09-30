الاتحاد السويسري يسحب دعمه لإنفانتينو

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم أنه سحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو لولاية ​جديدة في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وفقًا لبيان نشره الاتحاد الأربعاء.

وتراجعت اللجنة التنفيذية عن دعمها للمسؤول الكروي السويسري في اجتماع عقد في 25 سبتمبر الماضي، بعد أن أيدت ترشيحه في يونيو الماضي.

وقال الاتحاد السويسري للعبة: «جاء هذا القرار عقب إعادة تقييم ‌شاملة للتطورات ‌التي شهدتها الأشهر القليلة ​الماضية، من ‌وجهة ⁠نظر ​الاتحاد السويسري ⁠لكرة القدم تثير حوادث مختلفة تساؤلات جوهرية بشأن القيادة والحوكمة والشفافية وعمليات صنع القرار داخل فيفا».

ويواجه إنفانتينو، الذي يسعى لإعادة انتخابه في مارس المقبل، معارضة متزايدة منذ محاولته في يوليو بيع حصة في بطولات «فيفا»، ⁠بما في ذلك كأس العالم، وهي ‌الخطة التي اضطر ‌إلى التخلي عنها لاحقًا.

ويُعد هذا ​التحرك من قبل ‌الاتحاد السويسري أحدث ضربة يتلقاها إنفانتينو، إذ سحبت ‌اتحادات كرة القدم في إنجلترا وويلز وفرنسا وصربيا ودول أوروبية أخرى تأييدها له بالفعل قبل موعد الانتخابات، وتعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بتقديم مرشح ‌منافس قبل الموعد النهائي في نوفمبر المقبل.

ويواجه إنفانتينو «56 عامًا» والذي ⁠يشغل ⁠منصب رئيس «فيفا» منذ عام 2016، دعوات للاستقالة وسط مطالبات واسعة النطاق بإجراء إصلاحات في المؤسسة التي تدير كرة القدم العالمية.

وكان إنفانتينو قد كتب الشهر الجاري في رسالة موجهة إلى الاتحادات الأعضاء أنه منفتح على إجراء محادثات حول الإصلاح، لكن الاتحاد السويسري للعبة قال إن الأسئلة الرئيسة المتعلقة بمسؤوليات «فيفا» وعملية صنع القرار ظلت دون إجابة.

وأضاف الاتحاد ​السويسري: «نظرًا لعدم توضيح ​هذه الأمور بشكل مقنع، لا يمكننا تبرير الاستمرار في دعم ترشيح جياني إنفانتينو».