رونالدو يغادر معسكر البرتغال

غادر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب بلاده الأول لكرة القدم المعسكر، عقب نهاية المؤتمر الصحافي لمواطنه جورجي جيسوس، مدرب المنتخب، الأربعاء، وفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية.

وسيتجه رونالدو إلى مدريد عبر طائرته الخاصة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان جيسوس كشف، الأربعاء، عن اتفاق مسبق مع رونالدو، موضحًا أنه أخبره بعدم المشاركة أمام النرويج والدنمارك، ضمن خطة وضعها الطرفان، مؤكدًا أنه يعرف قائد المنتخب جيدًا.

وأوضح المدرب البرتغالي أنه لا يرغب في اختزال الحديث عن المنتخب في رونالدو، مشددًا على أن تركيزه ينصب على مواجهة الدنمارك وتحقيق الانتصار، وأنه يملك 23 لاعبًا وليس لاعبًا واحدًا.

ولم يشارك رونالدو في مباراة البرتغال الماضية أمام النرويج، إذ بقي حبيس مقاعد البدلاء طوال المواجهة بقرار من جيسوس.