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تحضيرات مكثفة

2026.09.30 | 08:07 pm
كثف فريق القادسية الأول لكرة القدم تحضيراته، الأربعاء، ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الجارية (المركز الإعلامي ـ القادسية)
تحضيرات مكثفة

تحضيرات مكثفة

تحضيرات مكثفة

تحضيرات مكثفة

تحضيرات مكثفة