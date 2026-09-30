«خليجي» يتخطى الذهبية بين أهداف المعز

رفع القطري المعز علي، مهاجم منتخب بلاده الأول لكرة القدم، عدد أهدافه في كأس الخليج العربي إلى خمسة، بعدما هزَّ شباك الإمارات، مساء الأربعاء، ضمن ثالث جولات المجموعة الثانية من «خليجي 27».

ووضع الهدفُ كأسَ الخليج في المرتبة الثانية بين البطولات التي أحرز فيها علي أهدافه الدولية، البالغ عددها 56.

وفي المرتبة الأولى، تأتي كأس آسيا، بعدد 11 هدفًا، فيما باتت الكأس الذهبية للكونكاكاف ثالثةً، بأربعة أهداف، في 2021 و2023.

ويتصدر علي، البالغ من العمر 30 عامًا، لائحة الهدافين التاريخيين لـ «العنابي»، وتعود أولى مبارياته الدولية إلى 2016.

وخليجيًا، أحرز اللاعب هدفين أمام اليمن والعراق ضمن «خليجي 23» في 2017، وهدفًا أمام اليمن ضمن «خليجي 24» في 2019، وهدفًا أمام عمان ضمن «خليجي 25» في 2024. ووصل عدد مبارياته، لحساب البطولة، إلى 12.