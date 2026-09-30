الهلال.. سالم يعود تدريجيا وواتكينز يتعافى

عاد سالم الدوسري، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى المشاركة في التدريبات، الأربعاء، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وشارك الدوسري في الجزء الأول من الحصة التدريبية التي جرت في مركز الماجدية الرياضي، قبل أن يستمر في برنامجه التأهيلي ضمن خطة تستهدف عودته التدريجية، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وكان سالم الدوسري غاب عن فترة تجاوزت الشهرين بسبب إصابة أجرى على إثرها عملية جراحية في وتر الركبة على يد الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينن في فبراير الماضي، قبل أن ينتظم في برنامج تأهيلي من دون أن يتمكن من المشاركة في جميع مباريات الأزرق التي لعبها حتى الآن خلال الموسم الجاري.

كما شهدت التدريبات عودة الإنجليزي أولي واتكينز الذي أنهى بدوره برنامجًا تأهيليًا بعد معاناته من آلام في أسفل الظهر، في وقت واصل فيه الفرنسي ثيو هيرنانديز وعلي لاجامي برنامجهما التأهيلي.

ويعاني هيرنانديز من إصابة في العضلة الخلفية، فيما أصيب لاجامي في عضلة الفخذ.

وعاود الفريق الهلالي تدريباته بعد إجازة استمرت تسعة أيام تزامنًا مع فترة التوقف الجارية بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27».

وتنتظر الفريق الهلالي عديد من التحديات بعد فترة التوقف، وأبرزها مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد 10 أكتوبر المقبل على ملعب المملكة أرينا في قمة مواجهات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، فضلًا عن لقاء السد القطري في 13 من الشهر المقبل لحساب ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.