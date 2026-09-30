اليمن يكرر الانتصار التاريخي على البحرين

كرر المنتخب اليمني الأول لكرة القدم انتصاره التاريخي على نظيره البحريني بعدما أمطر شباكه بـ5ـ2، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة «خليجي 27».

وأعاد المنتخب اليمني من خلال هذا الفوز سيناريو النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها الكويت حينما حقق انتصارًا تاريخيًا هو الأول له على صعيد مشاركاته في البطولة الخليجية، وكان على حساب نظيره البحريني أيضًا بنتيجة 2ـ1 خلال مباراتهما التي جرت 28 ديسمبر 2024 على ملعب جابر المبارك الصباح في ختام مرحلة المجموعات.

ورغم الفوز في تلك المواجهة إلا أن المنتخب اليمني غادر البطولة مبكرًا، فيما واصل نظيره البحريني مشواره ليتوج باللقب بعد فوزه على عمان 2ـ1 في النهائي.

وفي الانتصار الثاني، تناوب على خماسية المنتخب اليمني كلٌ من ناصر الجحوشي «18» وعبد الواسع المطري «31» ورامي الوسماني «40 و90+6» وعادل عباس «44»، فيما جاءت ثنائية البحرين عن طريق علي الدوسري «6» وعلي مدن «67».

وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب اليمني مشوار «خليجي 27» في المركز الثالث بـ3 نقاط، بينما تذيل نظيره البحريني المجموعة من دون نقاط.