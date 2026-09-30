رونالدو: انتظروا وقت الحقيقة

أعلن كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي والنصر، الأربعاء، مغادرته معسكر المنتخب في الدنمارك، عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده المدرب جورجي جيجوس.

وكتب رونالدو عبر حسابه على «إنستجرام»: «بعد المؤتمر الصحافي للمدرب الوطني، وبعد محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اتخذت قرار مغادرة معسكر المنتخب. وفي الوقت المناسب سأقول الحقيقة لجميع البرتغاليين عن الأسباب التي دفعتني إلى مغادرة المنتخب، الذي كرّست نفسي له دائمًا. الآن حان الوقت لأتمنى حظًا موفقًا للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق، دون استثناء».

وكان جيسوس قد أعلن أن رونالدو، الذي بقي على مقاعد البدلاء طوال مباراة البرتغال أمام النروج، الأحد، في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية أيضًا في مواجهة الدنمارك، الخميس.