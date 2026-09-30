الإمارات في نصف النهائي بصدارة ثالثة

انتقل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي من موقع متصدِّر مجموعته للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، بعدما تعادل 1-1 مع نظيره القطري، مساء الأربعاء، ضمن ثالث وآخر جولات المجموعة الثانية من «خليجي 27».

وضمِن المنتخبان التأهل إلى دور الأربعة قبل لقائهما، على ملعب «الإنماء» في جدة، وانتظرا فقط معرفة مركز كلٍ منهما.

وتقدم القطريون بهدف للمهاجم المعز علي في الدقيقة 33، ردَّ عليه الجناح علي صالح بهدف تعادلٍ قبل نهاية الشوط الأول.

وبقِيَت النتيجة 1-1 حتى صافرة النهاية، فحافظ الإماراتيون على صدارة ترتيب المجموعة وبقِيَ «العنابي» وصيفًا. بذلك، يلتقي المتصدر عمان وصيف المجموعة الأولى، لحساب نصف النهائي، ويلعب الوصيف مع «الأخضر» السعودي، متصدر الأولى.

وأنهى منتخب الإمارات دور المجموعات متصدّرًا لمجموعته خلال نسختين سابقتين فقط من البطولة، التي انطلقت عام 1970، محقّقًا ذلك في «خليجي 20» عام 2010 في اليمن، و«خليجي 21» عام 2013 في البحرين.

وكسِب «الأبيض» مباراتيه الأوليين ضمن النسخة الجارية، بنتيجتَي 4-0 أمام اليمن، و3-0 أمام البحرين، على الترتيب. وبفضل فارق الأهداف، احتل صدارة الترتيب أمام «العنابي»، الذي هزم المنتخبين ذاتهما، 2-0 و1-0.