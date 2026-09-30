مقتطفات من خليجي 27

سعيد جدًا بأداء المنتخب قبل النتائج، فمنذ زمن طويل لم أشاهد منتخبنا الوطني يقدم كرة قدم حقيقية مغايرة لتلك التي تعتمد على التكتل الدفاعي والاعتماد على المرتدات والمهارات الفردية، فالأخضر استعاد هيبته وأصبح يلعب كرة جماعية بخطوط متناسقة وعمل منظم وفاعلية هجومية مع صلابة دفاعية، ونأمل أن يواصل مشواره صوب اللقب.

كل الشكر والتقدير لسمو وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان على الجهود الكبيرة الذي يبذلها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك التراث التاريخي وأحد مخرجاته جدة التاريخية والتي كانت حاضنة للفعاليات المصاحبة للحدث الرياضي الخليجي الحالي وسط إعجاب الجميع.

انتقدنا مدرب المنتخب دونيس غير مرة، ووجب علينا الآن إنصافه، فمعه بصراحة أصبح منتخبنا في حال أفضل، وذلك ما تؤكده لغة الأرقام تحديدًا في كأس الخليج حيث لعب ثلاث مباريات فاز فيها جميعها، وسجل مهاجمونا ستة أهداف ولم تستقبل شباكنا أي هدف، إنها أرقام محفزة تجعلنا نتطلع إلى إنجازات كبيرة لمنتخبنا الوطني.

مع كل الشكر والتقدير لنجوم منتخبنا على ما قدموه في الجولات الثلاث الماضية، ولكن نود أن نذكرهم بأن ما تحقق جيد، ولكن الهدف الرئيس هو تحقيق اللقب، والوصول إلى جاهزية كاملة لخوض كأس أمم آسيا وملامسة الذهب الآسيوي.

بعض البرامج الرياضية للأسف لا تواكب النهضة الرياضية والثورة المعلوماتية والفكر المتقدم للمتلقي، فتقدم لنا بضاعة مزجاة لا مذاق ولا نكهة، فأحدهم فاتحها مطعم، والثاني انحدر بالحديث إلى حد السخافة، والثالث تفرغ لانتقاد الآخرين بدلًا من الاستفادة من المحتوى الجيد الذي يقدمونه.