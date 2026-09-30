زلاتكو: حققنا ما نريد أمام قطر

أبدى الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، رضاه عن نتيجة التعادل مع قطر، الأربعاء في جدة، محذرًا من عُمان، منافسه ضمن نصف النهائي.

وتعادل المنتخبان، على ملعب «الإنماء»، بهدف لمثله، ضمن ثالث وآخر جولات المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي الـ 27. وتصدر الإماراتيون ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهداف أمام القطريين، بعد حصد المنتخبين 7 نقاط.

وخلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال الكرواتي: «تمكننا من التحكّم.. راضون عن النتيجة، وحققنا ما نصبوا إليه».

وأشار إلى صناعة لاعبيه العديد من الفرص، فيما نبّه إلى وجوب الحذر من المنتخب العماني، منافسه السبت في دور الأربعة.

وصرّح: «عمان منتخب جيد، شاهدته أمام الكويت، قدم مستوى رائعًا، خاصةً في الدقائق الأخيرة، علينا أن نكون حذرين منه، وسأبدأ في فتح صفحته غدًا».