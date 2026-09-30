لوبيتيجي: الراحة مهمة قبل مواجهة «الأخضر»

شدّد الإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب منتخب قطر الأول لكرة القدم، على أهمية الراحة، قبل مواجهة الأخضر السعودي، السبت، ضمن نصف نهائي كأس الخليج العربي الـ 27.

وبعد التعادل 1ـ1 مع الإمارات، الأربعاء، صرّح لوبيتيجي خلال مؤتمر صحافي: «الآن يهمّنا الراحة، قبل اللعِب مع مستضيف البطولة».

وتوقّع مواجهة قوية أمام المنتخب السعودي، مؤكدًا على أهمية «القتال حتى آخر لحظة» أمام منتخب حقق كامل النقاط التسع في مرحلة المجموعات.

وقال: «حصلنا على 7 نقاط، هذا شيء جيد، اليوم كنا رائعين، نطوي الصفحة ونبدأ صفحة المواجهة المقبلة، وهي ضد منتخب مرشح للقب، لكن كما قلت نرتاح أولًا قبل التفكير في المباراة المقبلة».

وأشار الإسباني إلى استحواذ لاعبيه على الكرة في الشوط الثاني من المواجهة مع الإمارات، ضمن ثالث جولات المجموعة الثانية من «خليجي 27»، ووصف مستواهم بأنه كان رائعًا في بعض الفترات، مؤكدًا صعوبة المباراة أمام منتخب وصفه بأنه من بين الأقوى على صعيد البطولة.