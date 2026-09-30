ولد علي: سعيد بانتصاري الثالث

عبّر الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، عن سعادته بالفوز الكبير على البحرين 5ـ2، الأربعاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة «خليجي 27».

واستهل ولد علي حديثه في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء بتقديم التهنئة إلى الشعب اليمني على الانتصار، وقال: «الفوز جاء بعد الأداء المتميز في الدقائق الأخيرة من مواجهة قطر، وصحيح أننا لم نتأهل، ولكن الانتصار جميل ومعنوي».

وأضاف المدرب الجزائري: «أحترم المنتخب البحريني، وكان متأثرًا بنتائجه السابقة، وهذا فوزي الثالث عليه، اثنان مع اليمن وآخر مع فلسطين».

وتابع مدرب المنتخب اليمني: «لاعبو اليمن لم يشاركوا كثيرًا في الشهرين الأخيرين، والتحضيرات لا تأتي في 10 أيام، بل تحتاج إلى فترة طويلة، ولم ندخل منافسات البطولة الخليجية من أجل تجربة اللاعبين، ولكن من أجل وضع خطط مستقبلية وإيجاد الحلول لكأس آسيا».