تالاييتش بعد الخماسية: لم نقدم شيئا.. وأتحمل المسؤولية

أكد الكرواتي دراجان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني الأول لكرة القدم، تحمله مسؤولية الخسارة الكبيرة 2ـ5 أمام اليمن، الأربعاء، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة «خليجي 27»، مشددًا على ضرورة التعلم من الأخطاء وإيجاد الحلول.

وقال تالاييتش في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «أتحمل مسؤولية هذه النتيجة، فأنا من اخترت هذه القائمة من اللاعبين».

وأضاف المدرب الكرواتي: «ما حدث في الشوط الأول كان مفاجئًا، والمنتخب اليمني قدم الأداء الأفضل وأهنئهم على الفوز، وقدمنا شوطًا ثانيًا مميزًا ولكنه لم يكن كافيًا».

وتابع مدرب المنتخب البحريني: «أعلم أن الجمهور البحريني يشعر بخيبة أمل، ويجب أن نحلل جميع ما حدث والاتحاد البحريني لديه الخبرة في إيجاد الحلول».

وأكمل تالاييتش: «لم نقدم شيئًا في البطولة مقارنة بما فعلناه في النسخة الماضية، وكان لدي الرغبة في تقديم الأفضل ولكننا لم نتمكن من ذلك».