«الأخضر» يكتفي بالصالة الرياضية

اكتفى زكريا هوساوي، ظهير أيسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بجلسة علاجية، مساء الأربعاء في جدة، بالتزامن مع حصة تدريبية لـ «الأخضر» في مستهل الاستعداد لمواجهة قطر، السبت، ضمن نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وأصيب هوساوي أمام العراق، الثلاثاء في ختام جولات المجموعة الأولى، وعوَّضه المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس، في الدقيقة 71، بالظهير متعب الحربي.

وأدّى المنتخب حصته التدريبية، الأولى بعد الفوز 2ـ0 على العراق، داخل الصالة الرياضية في مقرّ سكنه، تحت إشراف دونيس، الذي قسّم لاعبيه إلى مجموعتين، الأولى ضمّت من بدؤوا المباراة الأخيرة وأدّت فقط تمارين استرجاعية، وشمِلت الثانية باقي اللاعبين وأدّت تمارين بدنية متنوعة عبر محطات متعددة.

وغاب المدافع حسان تمبكتي عن التدريب، بسبب إصابته الأخيرة، وواصل تنفيذ برنامجه العلاجي، برفقة الجهاز الطبي، حسبما أفاد بيانٌ للاتحاد السعودي للعبة.

ويواصل «الأخضر»، الجمعة، تحضيراته لمباراة دور الأربعة، ويخوض في الساعة 7:00 مساءً حصة تدريبية، على أحد الملاعب الرديفة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، يُسمَح لممثلي وسائل الإعلام بمتابعة دقائقها الـ 15 الأولى.