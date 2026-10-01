يوردانيسكو تحت مجهر أندية «روشن»

دخل الروماني إدوارد يوردانيسكو، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم السابق، دائرة اهتمام عدد من الأندية السعودية، في ظل تحركات متسارعة لحسم وجهته التدريبية المقبلة، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر عينها أن المدرب الروماني تلقى عرضين من ناديين سعوديين، إلى جانب عرض إماراتي، فيما دخل نادي دينامو زغرب الكرواتي على خط المنافسة للحصول على خدماته، في الوقت الذي يدرس فيه يوردانيسكو الخيارات المطروحة أمامه قبل اتخاذ قراره النهائي.

وتأتي التحركات السعودية في وقت يحظى فيه المدرب باهتمام متزايد من أندية دوري روشن، خاصة بعد تجربته مع المنتخب الروماني، التي قاد خلالها الفريق إلى نهائيات كأس أوروبا 2024، قبل أن يخوض تجربة تدريبية مع ليجيا وارسو البولندي.