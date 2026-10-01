السومة يقود سوريا أمام أوزبكستان

يحل المنتخب السوري الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الأوزبكي في مواجهة تجريبية يحتضنها ملعب باختاكور المركزي في طشقند العاصمة، الخميس ضمن تحضيراتهما للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها كأس آسيا 2027 في السعودية.

وستكون المواجهة هي التجريبية الثانية لـ«نسور قاسيون» خلال فترة التوقف الجارية بعد التعادل مع الأردن 1ـ1.

ويعول الإسباني خوسيه لانا، مدرب المنتخب السوري، على قائمة مزج فيها بين الخبرة والعناصر الشابة، وفي مقدمتهم عمر السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي والمنضم حديثًا إلى الوحدة السوري، ومحمود المواس، لاعب دهوك العراقي، إلى جانب مجموعة من العناصر الجديدة أمثال مصطفى عبد اللطيف، وجان مصطفى لاعب نورنبرج الألماني، ويوهانس دنحو، ووسام دخان.

في المقابل، يدخل المنتخب الأوزبكي تحت قيادة مدربه الإيطالي فابيو كانافارو المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب مشاركته في كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل المنتخب الأوزبكي المركز الـ60 عالميًا في تصنيف «فيفا»، بينما يأتي نظيره السوري في المركز الـ83.