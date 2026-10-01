4 نجوم يحصدون أفضلية ختام المجموعات

اختتمت جوائز الديار العربية لأفضل لاعب في مباريات دور المجموعات من «خليجي الديار العربية 27»، بتتويج أربعة لاعبين نظير ما قدموه في مباريات البطولة.

وحصد ناصر الدوسري جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية وعُمان، فيما نال العُماني ناصر الرواحي الجائزة في مواجهة منتخب بلاده والعراق.

وفي ختام دور المجموعات، توّج الإماراتي علي صالح بجائزة أفضل لاعب في مباراة الإمارات وقطر، فيما حصد عبد الواسع المطيري الجائزة في مواجهة البحرين واليمن.

وتأتي الجوائز ضمن حضور «الديار العربية» في البطولة، تقديرًا للأداء المميز للاعبين خلال منافسات دور المجموعات.