«الصحافة العالمية»: رونالدو شعر بالخيانة.. والانضباط تلوح بالعقوبة

سيطر خروج البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب بلاده الأول لكرة القدم، ونادي النصر، من معسكر البرتغال في كوبنهاجن على عناوين الصحافة العالمية وذلك ليلة لقاء نظيره الدنماركي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للفئة «أ» من دوري الأمم الأوروبية،

وتذكر صحيفة «ماركا» الإسبانية، الخميس، أن البرتغالي خرج من معسكر المنتخب متجهًا إلى مطار المدينة الدنماركية، ليذهب إلى منزله في مدريد الإسبانية، احتجاجًا على تصريحات البرتغالي جورجي جيسوس، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء.

وقالت «ماركا» إن بيدرو برونيكا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، رفقة جيسوس، قد توجها إلى مطار مدينة كوبنهاجن، لمحاولة التحدث مع كريستيانو رونالدو لعدله عن قراره، إلا أن محاولة الثنائي باءت بالفشل.

وتلمح «ماركا» الى أن كريستيانو رونالدو قد لعب مباراته الأخيرة بقميص المنتخب البرتغالي أمام ويلز، الخميس الماضي.

من جانبه، ذكرت صحيفة «آبولا» البرتغالية أن رونالدو قد يواجه عقوبة الحرمان من المشاركة مع المنتخب، بسبب خروجه من المعسكر ، وفقًا للوائح الانضباط الداخلية بالاتحاد البرتغالي.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 160 من لوائح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على التالي: «اللاعب الذي يتم استدعاؤه بانتظام أو يتخلى عن أو لا يحضر بشكل غير مبرر إلى تدريب أو مباراة أو نشاط متعلق بالمنتخبات الوطنية أو المتعلقة بالتمثيل الرياضي للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، يتم معاقبته بتعليق لمدة شهر إلى ستة أشهر، وإذا كان لاعبًا محترفًا، تطبق عليه غرامة مالية».

ووفق المصدر ذاته، غادرت طائرة رونالدو كوبنهاجن في تمام الـ 10:30، مساءً بالتوقيت المحلي، على أن تتجه طائرته الخاصة، إلى العاصمة مدريد الإسبانية، والتي يملك فيها منزلًا هناك.

من جانب اللاعب، ذكر الإسباني إيدو آجيري، مراسل برنامج «تشيرينجيتو» الإسباني، أن أسطورة الكرة البرتغالية، شعر بقلة الاحترام من قِبل مدرب فريقه السابق، ومدرب المنتخب البرتغالي الحالي.

وقال آجيري : «في اجتماع بين رونالدو وجيسوس والاتحاد البرتغالي، طلب جيسوس من رونالدو مسامحته على الطريقة التي جعله فيها يقوم بعمليات الإحماء لـ30 دقيقة وعدم استخدامه كلاعب بديل».

وتابع: «وعد جيسوس كريستيانو رونالدو أيضًا، بأنه سيعتذر عن خطئه في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء الدنمارك، وأنه كان على خطأ».

وأردف: «المدرب لم يلتزم بكلمته التي أعطاها للاعب، وقال أمورًا ليست صحيحة في مؤتمره الصحافي، ما أدى إلى انفجار رونالدو غاضبًا».

وكانت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أوضحت الأربعاء أن جيسوس شرح الأسباب الرئيسة التي أدت إلى إبعاد كريستيانو، عن مواجهة النرويج التي لعبت، الأحد الماضي، ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، من خلال الاجتماع الذي عقد بين الطرفين في المعسكر.

وأشارت الصحيفة البرتغالية، إلى أن الاجتماع تلخص بموافقة الطرفين على أن يعتمد جيسوس على رونالدو في المباريات التي تلعب في البرتغال، فيما سيكون في قائمة البدلاء خلال المواجهات التي تنظم خارج البلاد.

وكانت «الرياضية» كشفت، الأربعاء، عن أن غياب رونالدو عن قائمة البرتغال في التوقف المقبل ليس مستحيلًا، لكنه في الوقت ذاته لم يصل إلى مرحلة الحسم النهائي حتى الآن، مضيفًا أن رونالدو كان ينتظر موقفًا مختلفًا من جيسوس خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الدنمارك، ما تسبب في مغادرته وعدم استمراره مع بقية أفراد المنتخب.

وكان جيسوس كشف، الأربعاء، عن اتفاق مسبق مع رونالدو، موضحًا أنه أخبره بعدم المشاركة أمام النرويج والدنمارك، ضمن خطة وضعها الطرفان، مؤكدًا أنه يعرف قائد المنتخب جيدًا.

وبعد مغادرة المعسكر قال رونالدو على منصة «إنستجرام»: «بعد المؤتمر الصحافي للمدرب الوطني، وبعد محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اتخذت قرار مغادرة معسكر المنتخب. وفي الوقت المناسب سأقول الحقيقة لجميع البرتغاليين عن الأسباب التي دفعتني إلى مغادرة المنتخب، الذي كرّست نفسي له دائمًا. الآن حان الوقت لأتمنى حظًا موفقًا للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق، دون استثناء».