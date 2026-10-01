بسبب شعره.. هالاند يقاضي شركة طيران

رفع النرويجي إرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، دعوى قضائية على شركة الطيران «نورويجيان اير شاتل» لاستخدام صورته بطريقة غير مشروعة، في خطوة اعتبرتها الأخيرة غير مفهومة و«مؤسفة»، وفق ما أفاد الطرفان، الخميس.

وقال محامي نجم مانشستر سيتي توماس هاجن في رسالة بالبريد الإلكتروني إن «القضية تتعلق باستخدام نورويجيان بشكل غير مشروع للسمات المميزة لهالاند في الترويج لتذاكر الطيران خلال بطولة كأس العالم».

ونجح المنتخب النرويجي بقيادة هداف السيتي في بلوغ ربع نهائي مونديال أمريكا الشمالية هذا الصيف في إنجاز لافت، وذلك في أول مشاركة له منذ 1998، قبل أن يخسر أمام إنجلترا 1ـ2.

ولم تُعرف التفاصيل الدقيقة لموضوع النزاع، لكن وفق صحيفة «فردنس جانج» التي كشفت القضية، حذفت «نورويجيان اير شاتل» من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مركبة تظهر إحدى طائراتها وقد زُيّنت بذيل حصان، في إشارة إلى تسريحة شعر هالاند المميزة، قبل أن يقص شعره في الآونة الأخيرة.

وجاء في التعليق المرافق للصورة «لم نبدُ يومًا بهذا القدر من النرويجية».

من جانبها، أكدت «نورويجيان اير شاتل» أنها تلقت استدعاء للمثول أمام القضاء معلقةً «يصعب علينا فهمه».

وقالت المتحدثة باسم الشركة كاتارينا سولي: «مثل جميع النرويجيين تقريبًا، شجعنا المنتخب الوطني هذا الصيف، من خلال بعض المنشورات العفوية المستوحاة من الصيحات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضافت «من المؤسف أن تُقابل هذه التشجيعات بدعوى قضائية، لكننا نأمل في إجراء حوار عقلاني حتى نتمكن مستقبلًا أيضًا من مواصلة دعم أبطالنا الرياضيين الذين نفخر بهم جميعًا».