مزاد ساجر.. 650 شبكا وجوائز وأسواق شعبية

تنطلق النسخة الأولى من مزاد ساجر للإبل، الخميس، تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة في مركز ساجر شمال غرب مدينة الرياض.

وأوضح لـ«الرياضية» فيصل بن ضيف الله السبيق، الرئيس التنفيذي لمزاد ساجر للإبل، أن اللجنة المنظمة أنهت تجهيز 650 شبكًا خاصة بالمستثمرين في مجال الإبل.

وقال: «أنهينا تجهيز الموقع بالكامل وأصبح جاهزًا قبل الافتتاح، الخميس، ونعمل حاليًا على تخصص جوائز يومية للزوار والمشاركين».

وأضاف: «اللجنة المنظمة كلفت سلمان الذيابي بتولي مهمة الإشراف على الحراج مع عشرة مساعدين طوال فترة المزاد الذي يبدأ بعد صلاة الفجر يوميًا حتى الـ 06:00 مساءً».

وأكد السبيق أن المزاد يشهد العديد من الفعاليات منها فن المحاورة والأمسيات الشعرية والأسر المنتجة.

وتابع: «الخميس سيكون مخصصًا للافتتاح فقط على أن يكون الجمعة اليوم الثاني خاصًا بالمزاد والمحاورة التي تشهد مشاركة العديد من الشعراء يتقدمهم سفر الدغيلبي وفلاح القرقاح وفواز العزيزي».

وتقع ساجر شمال غرب نفود السر وتبعد عن مدينة الرياض مسافة تقارب 270 كم وتمتد على مسافة تقدر بنحو 110 كم طولًا و50 كم عرضًا.