أمام المحكمة.. توني يرفض تهم الاعتداء
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الانجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم دفع، الخميس، ببراءته من تهمة الاعتداء الموجهة إليه على خلفية حادثة يزعم أنها وقعت في أحد الملاهي الليلية بمنطقة سوهو في لندن أواخر العام الماضي.
ومثل توني «30 عامًا» أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، حيث أنكر تهمة الاعتداء المفضي إلى إحداث أذى جسدي فعلي، والمتصلة بواقعة يزعم أنها حدثت في شارع واردور في السادس من ديسمبر 2025.
وكان متحدث باسم توني قد قال في وقت سابق إن اللاعب فوجئ بتوجيه الاتهام إليه، مؤكدًا تطلعه إلى الدفاع عن نفسه أمام المحكمة ودحض الاتهامات المنسوبة إليه.
وشارك توني ضمن قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، لكنه لم يحظ بدور أساسي تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، الذي فضل الاعتماد على خيارات هجومية أخرى خلال البطولة.