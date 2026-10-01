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أمام المحكمة.. توني يرفض تهم الاعتداء

الإنجليزي إيفان توني مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم لحظة وصوله إلى المحكمة، الخميس (رويترز)
ترجمة : عبد العزيز حمد 2026.10.01 | 02:13 pm

أفادت وسائل إعلام بريطانية ​بأن الانجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم دفع، الخميس، ببراءته من تهمة الاعتداء الموجهة إليه على خلفية حادثة يزعم أنها وقعت في ‌أحد الملاهي ‌الليلية بمنطقة سوهو ​في ‌لندن ⁠أواخر ​العام الماضي.
ومثل ⁠توني «30 عامًا» أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، حيث أنكر تهمة الاعتداء المفضي إلى إحداث أذى جسدي فعلي، والمتصلة بواقعة ⁠يزعم أنها حدثت ‌في ‌شارع واردور في ​السادس من ‌ديسمبر 2025.
وكان متحدث ‌باسم توني قد قال في وقت ‌سابق إن اللاعب فوجئ بتوجيه الاتهام إليه، مؤكدًا تطلعه ⁠إلى ⁠الدفاع عن نفسه أمام المحكمة ودحض الاتهامات المنسوبة إليه.
وشارك توني ضمن قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، لكنه لم يحظ بدور أساسي تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، ​الذي فضل الاعتماد ​على خيارات هجومية أخرى خلال البطولة.


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