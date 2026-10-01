آسياد ناجويا 2026.. فريق السعودية يخطف الذهبية الأولى

حقق لاعبو فريق السعودية، الخميس، في اليوم الـ11 من منافسات آسياد ناجويا 2026، 5 ميداليات متنوعة في عدد من الرياضات، أهمها الميدالية الذهبية في الفروسية.

وتُوّج فرسان السعودية، بالميدالية الذهبية لقفز الحواجز فرق في دورة الألعاب الآسيوية الجارية حاليًا في اليابان، وهم: الفارس رمزي الدهامي، الفارس عبد الرحمن الراجحي، الفارس خالد المبطي، والفارس سعد العجمي، الذي حل بديلًا في الفريق عن الفارس عبد الله الشربتلي.

وفي الميداليات الأخرى، خطف فريق السعودية للجوجيتسو 3 برونزيات، في اليوم الأول للمنافسات، ومثّل الفريق كل من: عبد الملك آل مرضي، خالد حباب، محمد بن حريمل.

وحصد فريق السعودية للألعاب الإلكترونية الميدالية البرونزية في بطولة «League of Legends» بجهود 6 لاعبين، هم: عبد العزيز المبارك، خالد الزهراني، نواف الخويطر، سهل وقاص، أجواد وزان، ونواف الجعيد.