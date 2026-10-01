ناجوتشيف يتوج بذهبية الإمارات الخامسة في الآسياد

واصلت الإمارات انطلاقتها القوية في الرياضات القتالية المنظمة في آسياد 2026، حاصدة ميداليتها الذهبية الخامسة، بعدما أحرز كازبيك ناجوتشيف المركز الأول في منافسات الجودو لوزن ما دون 73 كجم، ضمن دورة الألعاب الآسيوية المنظمة في أيتشي-ناجويا في اليابان، الخميس.

وفاز ناجوتشيف في المباراة النهائية على الأوزبكي شخرام أحمدوف.

وتُعد هذه الميدالية الذهبية الرابعة للإمارات، والسادسة لها عمومًا، الخميس، بعدما حصدت ثلاث ذهبيات، وفضيتين في منافسات الجوجيتسو.

وأحرزت الإمارات ذهبية أخرى في ألعاب القوى عبر مريم كريم، في سباق 400 متر حواجز، ليرتفع رصيدها إلى 5 ذهبيات و4 فضيات.