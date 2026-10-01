الليلة.. الأهلي يختبر فترة التوقف بتجربة جدة

يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مواجهة تجريبية أمام جدة «درجة أولى» عند الـ 07:00 مساء الخميس، بهدف تجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الجارية حاليًا والتي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، سيختبر مدى استعدادات اللاعبين بعد فترة الإجازة التي منحت لهم عقب مواجهة مامليودي صن داونز الجنوب إفريقي في بطولة القارات، والتي فقد فيها اللقب.

ويفتقد الأهلي الخماسي الدولي المشارك مع المنتخب السعودي في «خليجي 27»، ريان حامد، زكريا هوساوي، زياد الجهني، صالح أبو الشامات، فراس البريكان، إضافة إلى التركي ميريح ديميرال، الأرميني إدوارد سبيرتسيان، الفرنسي فالنتين أتانجانا، والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو الأجانب المنضمين إلى منتخبات بلادهم.

ويفتتح الأهلي مبارياته بعد استئناف دوري روشن السعودي، بمواجهة الفتح 9 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

ويحتل الأهلي المرتبة السادسة في قائمة الدوري برصيد 12 نقطة.