قطر تتأهل إلى نهائي الشاطئية وتضمن الميدالية

ضمِن الثنائي القطري شريف يونس، وأحمد تيجان، ميدالية فضية على الأقل بعد التأهل، الخميس، إلى نهائي مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية في دورة الألعاب الآسيوية 2026، المنظمة في أيتشي- ناجويا في اليابان.

وجاء تأهل الثنائي القطري، بعد الفوز على الثنائي التايلاندي بورافيد تاوفاتو، وبيثاك تيبجان بنتيجة 2ـ0، في الدور نصف النهائي، ليضربا موعدًا مع إندونيسيا الممثلة بأفندي صفيان رحمان، وأكبر بيتانج في النهائي.

ويبحث الثنائي القطري عن التتويج بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة تواليًا، بعد تتويجهما في النسختين الماضيتين بجاكرتا 2018، وهانجتشو 2022.

وتصدر شريف يونس، وأحمد تيجان المجموعة الأولى في الدور التمهيدي، بعد تحقيقهما فوزين متتاليين على الثنائي الفيليبيني عبديلا النكران، وفرانسيسكو ليري جون 2ـ0، وعلى الثنائي العماني هود الجلبوبي، ومازن الهاشمي، بالنتيجة ذاتها، قبل أن يتجاوزا الثنائي الفيتنامي في الدور ربع النهائي 2ـ0.

وتملك قطر في رصيدها ثلاث ميداليات ذهبية مقابل 6 فضية وأربع برونزية.