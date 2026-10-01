الهلال.. ثيو يقترب من «الكلاسيكو»

اقترب الفرنسي ثيو هرنانديز، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، من دخول التدريبات مع المجموعة، بعد أن شارف على الانتهاء من المرحلة الأخيرة من التأهيل، وفق ما أوضح لـ«الرياضية» مصدر خاص.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن فرص مشاركة ثيو في «الكلاسيكو» أمام الاتحاد التي تلعب لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 10 أكتوبر الجاري، زادت بنسبة كبيرة، وفق معطيات الجاهزية البدنية التي أكملها اللاعب الفترة الماضية.

وتعرض الظهير الفرنسي، لإصابة في العضلة الضامة، بعد دقائق من بداية شوط المباراة الثاني أمام الأهلي مطلع سبتمبر الماضي، في ثالث جولات الدوري، اضطر على إثرها الإيطالي سيموني إنزاجي إلى استبداله باللاعب متعب الحربي.

وشارك ثيو «28 عامًا» مع الأزرق العاصمي الموسم الجاري في أربع مباريات، بمجموع 225 دقيقة، منها ثلاث مباريات في الدوري، وواحدة في كأس الملك، وسجل هدفًا وحيدًا.

من جانبه، يواصل الإيطالي انزاجي مدرب الفريق، رفع الجانب اللياقي والبدني من خلال التدريبات اليومية في مركز «الماجدية الرياضي» إذ استعان ببعض لاعبي فريق تحت 21 عامًا، لإكمال نصاب المناورات، في ظل النقص جراء انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخباتهم خلال فترة التوقف الجارية حاليًا.

ويغيب عن الفريق في الفترة الحالية 13 لاعبًا وهم: محمد العويس، حسان تمبكتي، متعب الحربي، محمد محزري، ناصر الدوسري، محمد كنو، وسلطان مندش، المشاركون مع المنتخب السعودي الأول، والمغربي ياسين بونو، السنغالي خاليدو كوليبالي، الفرنسي سايمون بوابري، الهولندي سامرفيل، البرتغالي روبن نيفيش، والصربي سيرجي سافيتش، المشاركون مع منتخبات بلدانهم.