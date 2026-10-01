كولابينتو: برياتوري قائد بارع

أُعجب الأرجنتيني فرانكو كولابينتو، سائق ألبين، الخميس، بطريقة تعامل فلافيو برياتوري، مدير الفريق، بعد نجاحه في تهدئة العاصفة التي أعقبت الحادث الذي تسبب فيه خلال جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم في الفورمولا 1.

وقال كولابينتو للصحافيين في حلبة سيبانج الدولية: «تمر أوقات داخل الفريق يكون فيها الجميع غاضبون ويصبح المضي قدمًا أمرًا صعبًا، لكن المهم هو أنك تجد دائمًا طريقًا».

وأضاف السائق الأرجنتيني: «فلافيو قائد رائع للفريق، هو بالفعل أحد أفضل من عملت معهم في هذه الرياضة، منذ أن بدأت، بارع جدًا في مثل هذه المواقف، ويعرف كيفية إدارتها وكيفية جعل الفريق أفضل، لذلك، لطالما وثقت فيه في مثل هذه الأمور».

وتسبب الأرجنتيني في خروج البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم الحالي، والفرنسي بيار جاسلي، زميله في ألبين، في اللفة 35 في باكو، بعد استئناف السباق إثر تدخل سيارة الأمان.

واعتذر كولابينتو عن خطئه، فيما طالب نوريس الغاضب في بادئ الأمر بإيقافه، قبل أن يعتذر بدوره عن رد فعله.

وقرر برياتوري عدم استبعاد كولابينتو الذي تصالح مع فريقه، وسيحتفظ بمقعده في جائزة البحرين الكبرى المقرر تنظيمها الأحد المقبل في ماليزيا.