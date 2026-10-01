الاتحاد التركي يلاحق 450 مسؤولا في قضية مراهنات

أحال الاتحاد التركي لكرة القدم نحو 450 مسؤولًا في الأندية، من بينهم بعض أبرز المسؤولين في البلاد، إلى لجنة الانضباط في إطار تحقيق بشأن المراهنات، وفق ما قال، الخميس.

وجاء الإعلان بعد 48 ساعة من إعلان وزير العدل توقيف رئيس لجنة التحكيم في كرة القدم التركية وستة أشخاص آخرين في إطار تحقيق في قضية فساد.

ولم يتضح ما إذا كانت القضيتان مرتبطتين، على الرغم من أن الاتحاد التركي أصدر بيانًا أشار فيه إلى فضيحة العام الماضي التي أوقف على خلفيتها 149 حكمًا للاشتباه في تورطهم في فضيحة مراهنات غير قانونية.

وقال «في إطار التحقيق بشأن المراهنات الذي يجريه الاتحاد التركي لكرة القدم، تقرر إحالة الأشخاص الآتية أسماؤهم... إلى لجنة الانضباط في كرة القدم الاحترافية»، مدرجًا 448 اسمًا.

وأوضح أن هؤلاء «شغلوا مناصب مسؤولين في أندية تنافس في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى التابع للاتحاد التركي لكرة القدم خلال موسم 2026ـ2027، وتبين أنهم راهنوا أثناء توليهم مناصبهم خلال الأعوام الخمسة الماضية».

وتضم القائمة عشرات الأسماء من أندية الدرجة الأولى التركية، بينهم رئيس طرابزون سبور، ونائب رئيس بشكتاش، وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في غلطة سراي، وثلاثة مسؤولين سابقين في فنربخشة.

وجاءت توقيفات، الثلاثاء، في إطار تحقيق يعتقد فيه المدعون أن المشتبه بهم أثروا بصورة غير مشروعة على تصنيفات الحكام وامتحاناتهم وتعييناتهم للمباريات، من خلال تزوير وثائق وممارسة ترهيب ممنهج، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.