بدأت من 2006.. ماذا تعرف عن ذهبيات فرسان قفز الحواجز في الآسياد؟

قبل 20 عامًا.. دوّن أعضاء فريق السعودية للفروسية للمرة الأولى أسماءهم في سجلات الذهب، بعدما توشحوا بالميدالية الذهبية لمسابقة قفز الحواجز للفرق في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة، «آسياد 2006»، المنظمة في الدوحة العاصمة القطرية.

ومثّل فريق السعودية للفروسية آنذاك، الأمير عبد الله بن متعب بن عبد الله، خالد العيد، عبد الله الشربتلي، وكمال باحمدان.

وحافظ فرسان فريق السعودية على المعدن الأصفر لقفز الحواجز للفرق، في جوانزو 2010، إلى جانب ذهبية، وبرونزية الفردي بواسطة رمزي الدهامي، وخالد العيد.

وفي إنتشون 2014، أضاف عبد الله الشربتلي ذهبية الفردي، وحصد الفريق السعودي للفروسية الفضية، ثم جاءت ذهبية الفرق وبرونزية الدهامي في الفردي خلال آسياد جاكرتا 2018، وصولًا إلى هانجتشو 2022، عندما توّج الفريق بالذهبية، وأضاف الشربتلي ذهبية الفردي.

وفي ناجويا 2026، أحرز الفريق السعودي للفروسية، الخميس، المركز الأول في مسابقة قفز الحواجز للفرق، ومنح بلاده الذهبية الأولى له في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناجويا 2026».

وتألف الفريق السعودي للفروسية من الرباعي عبد الرحمن الراجحي، سعد العجمي، خالد المبطي، ورمزي الدهامي، صاحب الخبرة الكبيرة.

وشارك الدهامي، صاحب الـ54 عامًا، في 6 دورات أولمبية، وتضمن سجله الفوز ببرونزية أولمبياد لندن 2012، وذهبية دورة الألعاب الآسيوية 2010.

وتوّج عبد الرحمن الراجحي، البالغ من العمر 31 عامًا، بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في الصين 2022.

وخط خالد المبطي «27 عامًا» اسمه في سجلات الذهب 2018، بعدما حقق ذهبية آسياد جاكرتا فرق.

وحصد سعد العجمي، في 2017 الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في عشق أباد.