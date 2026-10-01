الاتحاد.. فيسينج يفتح ملف الهلال

يبدأ الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الخميس، فتح ملف مواجهة «الكلاسيكو» التي تجمعه بالهلال في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 10 أكتوبر الجاري، بعد الإجازة القصيرة التي منحها للاعبين الأربعاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أن فيسينج سيبدأ برسم الجانب التكتيكي للمواجهة المهمة أمام المتصدر، والمتبقي عليها 9 أيام، على أن تتركز التدريبات على الجوانب الفنية والخططية، بعد أن شملت الفترة الماضية رفع المعدل اللياقي وتقوية العضلات.

ويفتقد القطب الجداوي، خلال فترة التوقف الجارية حاليًّا، خدمات الدوليين مختار علي مع المنتخب السعودي، والكولومبي ريتشارد ريوس، إضافة إلى كادش وإلينيخينا، اللذين تعرضا للإصابة.

ويواصل حسن كادش برنامجه التأهيلي، بعد أن تم استبعاده من قائمة المنتخب السعودي المشارك حاليًّا في «خليجي 27»، بسبب الإصابة، فيما تعافى أحمد الجليدان من إصابته السابقة، ودخل في التدريبات مع المجموعة.

ويستمر الثنائي أحمد شراحيلي والمالي محمدو دومبيا في برنامجهما التأهيلي المعد مسبقًا في عيادة النادي، جراء معاناة الأول من إصابة تمزق في وتر العضلة بالكاحل الأيسر، والثاني تأهيل بعد العودة من عملية الرباط الصليبي.

ويحتل الاتحاد المرتبة الثانية في قائمة الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر بعد نهاية الجولة السابعة.