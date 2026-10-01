تزامنا مع انطلاق موسمه.. المركز الوطني يستقبل صقور الطرح

انطلق مزاد المركز الوطني للصقور 2026، الخميس، باستقبال صقور الطرح المحلي، تزامنًا مع موسم الطرح السنوي في السعودية، ضمن المزاد الذي يمتد حتى 30 نوفمبر المقبل.

وأوضح وليد الطويل، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للصقور، عبر بيان صحافي، الخميس، أن الفرق الميدانية أكملت استعداداتها لاستقبال الطواريح في مناطق السعودية مع بدء موسم الطرح، مشيرًا إلى أن المركز يرافق الطاروح منذ استقبال صقره في موقع الطرح ونقله إلى مقر المزاد، وصولًا إلى عرضه وبيعه وتوثيق العملية، ضمن منظومة تنظيمية تحفظ حقوق المشاركين.

وبيّن الطويل أن المزاد يسهم في تنظيم بيع صقور الطرح المحلي، ودعم الطواريح والصقارين، إلى جانب دوره في المحافظة على موروث الصقارة واستدامته، مؤكدًا على استمرار المركز في تطوير الخدمات المقدمة للمشاركين، بما يعزز حضور هذه الهواية وانتقالها إلى الأجيال المقبلة.

ويقتصر استقبال الصقور في المزاد على فروخ الشاهين البحري المهاجر التي تُطرح داخل السعودية، ولا يشمل الشاهين القرناس والصقر الحر، دعمًا لاستدامتهما والمحافظة على سلالاتهما.

وتبدأ الفرق الميدانية للمركز بالانتشار في مختلف مناطق السعودية طوال موسم الطرح، لاستقبال الطواريح وصقورهم، وتسهيل وصولهم إلى مقر المزاد بمَلهم، الواقع شمال الرياض، العاصمة السعودية، مع توفير خدمات النقل والسكن، وتوثيق عمليات البيع، وعرض الصقور أمام الصقارين في مزاد تنافسي مباشر.

ويستمر استقبال صقور الطرح المحلي على مدى شهرين، فيما تُنقل ليالي المزاد عبر القنوات التلفزيونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، لإتاحة متابعة المزاد للصقارين والمهتمين.