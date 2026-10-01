الجمعة.. «الرباعي» الخليجي يكشفون استعدادات نصف النهائي

حددت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة «خليجي 27»، موعد المؤتمر الصحافي لليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع أحد اللاعبين، والذي يعقد عند الـ 10:30 صباح الجمعة، للحديث عن مواجهة نصف النهائي للبطولة والتي تجمعه أمام قطر، السبت المقبل.

ومن المنتظر أن يكشف الإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب منتخب قطر، عند الـ 11:00 صباحًا، عن مدى جاهزيتهم لمواجهة الأخضر في الدور قبل النهائي، على أن يرافقه لاعب من العنابي.

وتقرر أن يعقد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب الإمارات، عند الـ 01:30 في اليوم ذاته، مؤتمره الصحافي قبل مواجهة عُمان في المواجهة الثانية من نصف النهائي، على أن يعقبه بنصف ساعة المغربي طارق السكتيوي مدرب منتخب عُمان للحديث عن المباراة ذاتها.

وضمنت المنتخبات الأربعة، الحضور في نصف نهائي البطولة الخليجية، بعد أن احتل المنتخب السعودي المركز الأول بالعلامة الكاملة في مجموعته الأولى، وجاء عُمان ثانيًا بـ4 نقاط، بعد أن ابتسمت له القرعة بالحضور في هذا الدور وسط منافسة مع العراق، فيما تصدر الإمارات المجموعة الثانية بـ7 نقاط، وحل المنتخب القطري ثانيًا بفارق الأهداف.