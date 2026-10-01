وانج تنهي أحلام ألكسندرا في الآسياد

انتهت آمال الفلبينية ألكسندرا إيالا، لاعبة التنس، المتعلقة بالتتويج بالميدالية الذهبية في مسابقة كرة المضرب للسيدات، ضمن دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، المنظمة في اليابان، وذلك عقب خسارتها أمام الصينية وانج شيو بنتيجة 3ـ6 و6ـ3 و6ـ2، الخميس، في الدور نصف النهائي.

وغابت ألكسندرا، صاحبة الـ 21 عامًا، المصنفة الأولى في البطولة والـ18 عالميًّا، عن دورة الصين للمشاركة في ناجويا، وكانت تتطلع إلى أن تصبح أول لاعبة من الفلبين تتوّج بذهبية الألعاب، لكنها عادت إلى بلادها متقلدة الميدالية البرونزية فقط.

وخاضت ألكسندرا مباراتين الأربعاء، لكنها لم تظهر الخميس أي علامات على الإرهاق، إذ تقدمت سريعًا 5ـ0 في المجموعة الأولى، لكن وانج بدأت تستعيد توازنها، وتمكنت من إدراك التعادل في المجموعة الثانية، قبل أن تكسر إرسال الفلبينية مبكرًا في المجموعة الثالثة.

ولم تتمكن ألكسندرا من العودة إلى المباراة، لتحسم وانج اللقاء وتضرب موعدًا في النهائي مع مواطنتها تشانج شواي، المصنفة الـ 57 عالميًّا، في نهائي صيني كامل.

وودعت ألكسندرا أيضًا منافسات زوجي السيدات بعد خسارتها، إلى جانب شريكتها شيرا ريفيرا في الدور الثاني.

وسبق أن دخلت اللاعبة الفلبينية الشابة التاريخ سبتمبر الماضي، بعدما أصبحت أول لاعبة من بلدها تحرز لقبًا في إحدى دورات المحترفات «دبليو تي أيه».

واكتسبت ألكسندرا شعبية واسعة في الفلبين، إذ تحظى كل مباراة تخوضها بمتابعة جماهيرية كبيرة.