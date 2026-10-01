بعد 5 أشهر من تعيينه.. كيروش يرحل عن غانا

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، الخميس، رحيله عن منصبه مدربًا لمنتخب غانا الأول لكرة القدم، بعد خمسة أشهر فقط من توليه المهمة ووسط نتائج مخيبة للآمال.

وقال كيروش في رسالة وداع نُشرت، الخميس، على موقع الاتحاد الغاني للعبة «لم يكن قرارًا سهلًا، لكن الطرفين اتفقا على أنه في ظل الظروف الحالية، فإن إنهاء علاقتنا المهنية هو الحل الأنسب، إذ تبقى مصالح غانا والنجوم السوداء وكرة القدم الغانية فوق كل اعتبار».

وأضاف المدرب البرتغالي «الظروف اللازمة لم تكن متوافرة بالكامل، كما أن نتائجنا الأخيرة أسهمت في قرار إنهاء هذه التجربة».

وجاء القرار بعد خسارة غانا على أرضها أمام جامبيا 2ـ4 الثلاثاء الماضي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وكانت غانا خسرت أيضًا خارج أرضها أمام كوت ديفوار 0ـ2 الأسبوع الماضي، لتتذيل ترتيب المجموعة الثالثة من دون أي نقطة بعد مباراتين.

ويرحل كيروش بسجل متواضع، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر أربع مرات في سبع مباريات، سجل خلالها المنتخب الغاني خمسة أهداف واستقبلت شباكه عشرة.

وينهي رحيله فترة مضطربة استمرت خمسة أشهر بدأت أبريل الماضي، عندما وقّع المدرب البالغ 73 عامًا عقدًا لمدة أربعة أشهر لقيادة غانا في كأس العالم 2026.

وبلغ «النجوم السوداء» دور الـ32، حيث خرجوا على يد كولومبيا.

وانتهت ولاية كيروش رسميًا عقب البطولة، لكن الاتحاد الغاني جدد مهمته 2 سبتمبر لقيادة المرحلة المقبلة من برنامج المنتخب الوطني.