الجمعة.. القادسية يواجه الخالدية «تجريبيّا»

يخوض فريق القادسية الأول لكرة القدم، الجمعة عند الـ 05:40 مساءً، مواجهة تجريبية أمام الخالدية البحريني على ملعب النادي في الخبر، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الخميس.

ويهدف الجهاز الفني في النادي الشرقي بقيادة الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز إلى الاستفادة من هذه التجربة، «المغلقة» أمام أعين الجماهير وكافة وسائل الإعلام، لمعرفة مدى جاهزية الفريق خلال فترة التوقف الجارية حاليًّا، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27».

وكان الفريق القدساوي استأنف تدريباته الخميس الماضي، بعد إجازةٍ استمرت لمدة تسعة أيامٍ، جاءت بعد الفوز 2ـ1 على الوصل الإماراتي، قبل أسبوعين، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل القادسية المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 16 نقطةً من سبع جولاتٍ، ويواجه الخلود، الجمعة 9 أكتوبر المقبل، لحساب الجولة الثامنة، والأولى بعد فترة التوقف الجارية.