الفتح يعلن: الإيرادات 199 مليون ريال

أظهر التقرير المالي لنادي الفتح وجود عجز مالي يصل إلى نحو 23 مليونًا و329 ألف ريال، وفق الميزانية الفعلية للموسم الرياضي 2025ـ2026، والتي أعلنها في الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الخميس.

وبيّن التقرير المالي، عن اجمالي إيرادات بلغت 199.510.127، مقابل مصروفات وصلت نحو 222.840.038 ريالًا، وذلك بعد عقد الجمعية العمومية العادية للنادي، الأربعاء الماضي، عبر منصة وزارة الرياضة للجمعيات العمومية، بحضور منصور العفالق، رئيس مجلس إدارة النادي، والرئيس التنفيذي وممثلي وزارة الرياضة وأعضاء الجمعية العمومية.

واستعرضت الجمعية، التقرير الإداري والرياضي، وتم عرض التقرير المالي عن السنة المنتهية في 30 يوليو الماضي، والمتضمن تفاصيل الإيرادات والمصروفات والعجز المالي، وفق اعتماد المراجع المحاسبي القانوني «شركة الفاحص» المعتمد.