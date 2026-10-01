«خليجي 27».. 350 متطوعا يشاركون في دعم العمليات التنظيمية

يشارك 350 متطوعًا ومتطوعة في دعم العمليات التنظيمية والتشغيلية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، التي تستضيفها جدة، من خلال حضورهم الميداني في مختلف مواقع البطولة، ومساندة فرق العمل طوال أيام المنافسات.

وحسبما أوضحه بيان صحافي، الخميس، يتوزع المتطوعون على عدد من المجالات، تشمل خدمات الجماهير، وإدارة الحشود، والإعلام والمراسم والنقل والعمليات، إلى جانب مهام ميدانية مساندة في الملاعب، ومواقع البطولة، لخدمة الجماهير والمنتخبات والإعلاميين وضيوف البطولة.

وخضع المتطوعون قبل انطلاق البطولة لبرامج تدريبية وتأهيلية، تضمنت التعريف بمهامهم ومسؤولياتهم وآليات العمل في مختلف المواقع، بما يسهم في توحيد إجراءات العمل ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع متطلبات الحدث.

ويشكل المتطوعون جزءًا من المشهد اليومي لـ«خليجي 27»، من خلال حضورهم في مداخل الملاعب، ونقاط الاستقبال والمناطق التشغيلية والإعلامية، ومساندتهم المستمرة لفرق التنظيم في مختلف المهام المصاحبة للمباريات.

وتأتي مشاركة المتطوعين ضمن جهود اللجنة المحلية المنظمة للاستفادة من الطاقات الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب والشابات لاكتساب الخبرة العملية وتطوير مهاراتهم في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى التي تستضيفها السعودية.

وتشهد «خليجي 27» مشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة، في الاستضافة الأولى في جدة للبطولة التي تُنظم منافساتها على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.