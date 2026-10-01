قضية رونالدو.. اتحاد القدم توقع الأزمة.. ورئيس البرتغال يتدخل

توقع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بوقوع خلاف بين المدرب الجديد للمنتخب الأول لكرة القدم، الذي سيخلف الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدرب السابق، والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب، وفقًا لصحيفة «AS» الإسبانية، الخميس.

وتذكر الصحيفة أنَّ أحد مرشحي تدريب المنتخب البرتغالي طالب أثناء العمليات التفاوضية لتعيينه استبعاد الأسطورة البرتغالية من المنتخب، حال تعيينه مدربًا.

وتجهز المديرون والمدربون في الاتحاد البرتغالي لهذا الاحتمال، لعدم إبلاغ كريستيانو رونالدو بأي قرار حول استمراره بعد نهاية بطولة كأس العالم، بل كانوا يتوقعون اعتزاله اللعب الدولي، حتى جاء استدعاء البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب المنتخب، للاعبه السابق في النصر.

من جانبه، تواصل لويس مونتينيجرو، رئيس مجلس الوزراء البرتغالي، مع بيدرو برونيكا، رئيس الاتحاد، على خلفية خروج كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب البرتغالي في كوبنهاجن الدنماركية، الأربعاء، لمعرفة أسباب خروج كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب.

وأكدت صحيفة ريكورد، الخميس، أنَّ كريستيانو رونالدو خرج بسبب شعوره بعدم الاحترام من تصريحات جورجي جيسوس، التي أغضبته بعد محادثةٍ بينهما الثلاثاء، أخبر فيها جيسوس رونالدو أنه سيقوم بالاعتذار عن جعله يقوم بعمليات الإحماء في لقاء النرويج دون استعماله في اللقاء.

وكان جيسوس كشف، الأربعاء، عن اتفاق مسبق مع رونالدو، موضحًا أنه أخبره بعدم المشاركة أمام النرويج والدنمارك، ضمن خطة وضعها الطرفان، مؤكدًا أنه يعرف قائد المنتخب جيدًا.

وبعد مغادرة المعسكر قال رونالدو على منصة «إنستجرام»: «بعد المؤتمر الصحافي للمدرب الوطني، وبعد محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اتخذت قرار مغادرة معسكر المنتخب. وفي الوقت المناسب سأقول الحقيقة لجميع البرتغاليين عن الأسباب التي دفعتني إلى مغادرة المنتخب، الذي كرّست نفسي له دائمًا. الآن حان الوقت لأتمنى حظًا موفقًا للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق، دون استثناء».