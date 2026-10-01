آل الشيخ يعلن طرح تذاكر بطولة «Six Kings Slam»

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، طرح تذاكر بطولة التنس «Six Kings Slam» في نسختها الثالثة، التي تنظم في «ذا فينيو» في الرياض خلال أيام 21 و22 و24 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة ستة من أبرز نجوم التنس العالميين.

وتجمع البطولة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الإيطالي يانيك سينر، الإسباني كارلوس ألكاراز، الألماني ألكسندر زفيريف، الأسترالي أليكس دي مينور، والأمريكي تايلور فريتز، في منافسات مرتقبة تجمع نخبة من أبرز أسماء التنس العالمية في الرياض.

وتلعب البطولة بنظام خروج المغلوب، حيث تنطلق مواجهاتها 21 أكتوبر، وتتواصل في الـ 22 من الشهر ذاته، قبل أن تختتم بعدها بيومين بالمواجهة النهائية لتحديد بطل النسخة الجديدة.

وتأتي «Six Kings Slam 2026» ضمن سلسلة البطولات والفعاليات الرياضية العالمية التي يستضيفها موسم الرياض، والتي تجمع أبرز النجوم وتقدم للجمهور تجارب رياضية وترفيهية متنوعة.

ويمكن حجز تذاكر البطولة عبر منصة «Webook».

وتُنقل منافسات البطولة عالميًّا عبر منصة «Netflix»، بما يتيح لجمهور التنس حول العالم متابعة مواجهات البطولة التي تنظم في الرياض.