شنيشل: لا تقيلوا المدرب.. و«أسود الرافدين» يحتاجون إلى عمل استراتيجي

عارض العراقي راضي شنيشل، النجم السابق لكرة القدم في بلاده، المطالبات بإقالة الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب «أسود الرافدين»، بعد إخفاق الخروج المبكر من كأس الخليج العربي الـ 27 في جدة.

وشدَّد، في تصريحٍ لـ «الرياضية» الخميس، على أهمية الاستقرار الفني ومنح المدرب فرصته في كأس آسيا المقبلة وما بعدها، داعيًا إلى إصلاح الكرة العراقية عبر «مشروع رسمي وعمل خططي استراتيجي»، عادًّا كثرة تغيير الأجهزة الفنية، المحلية والأجنبية، من أكبر مشكلات اللعبة في بلاده.

وغادر منتخب العراق «خليجي 27» من دورها الأول، بعدما حلَّ ثالثًا في جدول ترتيب المجموعة الأولى. وتساوى العراقيون مع عمان، وصيف الترتيب، في عدد النقاط، بواقع 4 لكل منتخب. وامتدّ تعادلهما إلى عدد الأهداف المسجّلة والمستقبلة وحتى البطاقات الصفراء. وأمام ممثلي وسائل الإعلام، أجرى الاتحاد الخليجي للعبة قرعةً بين المنتخبين، وفق لائحة البطولة، وأعلن تأهل العمانيين إلى نصف النهائي.

وتعليقًا على المُطالبات، بعد الخروج المبكر، بإقالة أرنولد أو استقالة الاتحاد العراقي، أكد شنيشل رفضه التام لها، وقال: «مدربو المنتخبات دائمًا بحاجة إلى وقت أطول من مدربي الأندية، للوصول إلى الانسجام الفني، وطريقة اللعِب الواضحة، وخفض معدل أعمار اللاعبين».

ولفت إلى حاجة الكرة العراقية لتأهيل اللاعبين جيّدًا من الصِغر داخل الأندية المحلية والأكاديميات الرياضية، تمهيدًا لتعزيز صفوف المنتخبات بهم.

ويمتد عقد أرنولد مع المنتخب، المكنّي بـ «أسود الرافدين»، حتى نهاية المشاركة في كأس آسيا، التي تستضيفها السعودية مطلع العام المقبل.

لكن شنيشل نصح بالإبقاء على المدرّب إلى ما بعد البطولة القارية ودخول تصفيات كأس العالم المقبلة تحت قيادته، مع منح الاتحاد المحلي الجديد، برئاسة يونس محمود، فرصته كاملة وتقييمه بعد نهاية دورته، الممتدة حتى 2030.