كأس الخليج.. بطل وحيد بين أصحاب النقاط التسع

تُوِّج بلقب كأس الخليج منتخب واحد فقط من أصل ثلاثة منتخبات نالت تسع نقاط في مجموعتها.

وانضم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المنتخبات الثلاثة سبق لها جني النقاط التسع في المحفل الخليجي، بفضل تحقيقه ثلاثة انتصارات في مجموعته ضمن النسخة الجارية.

وبدأ الأخضر مشواره بالفوز على الكويت 1ـ0، ثم هزم عُمان 3ـ0 والعراق 2ـ0 وتأهل إلى نصف النهائي متصدِّرًا المجموعة الأولى، وسيُلاقي المنتخب القطري، وصيف المجموعة الثانية، في نصف النهائي، السبت المقبل.

وللمرة الأولى، يفوز «الصقور» بجميع مبارياتهم ويحصلون على تسع نقاط في مجموعة مكونة من أربعة منتخبات.

وسبق للأخضر تحقيق العلامة الكاملة عام 1974، عندما كانت مجموعته تضم ثلاثة منتخبات فقط، مع احتساب الانتصار بنقطتين وفق النظام المتبع في ذلك الوقت. وآنذاك، تمكن المنتخب من الفوز بمباراتيه ونال أربع نقاط.

وبعد تلك البطولة، عادت كأس الخليج إلى نظام الدوري المُعتمد منذ استحداثها عام 1970، وظل مستمرًا حتى نسخة 2004، التي شهدت تقسيم 8 منتخبات على مجموعتين، وهو الأسلوب المعمول به حتى الآن.

وكان المنتخب العُماني أول الحاصلين على النقاط التسع في نسخة 2007، وتمكن لاحقًا من بلوغ النهائي وخسره أمام الإمارات بهدف دون رد.

وحققت الإمارات والعراق النقاط الكاملة أيضًا في نسخة 2013، وأكملتا طريقهما إلى النهائي الذي خسره «أسود الرافدين» أمام «الأبيض» بنتيجة 1ـ2.

ولا يزال المنتخب الإماراتي هو الوحيد الذي حقق 9 نقاط ضمن مجموعته وتوج باللقب في نهاية المطاف.