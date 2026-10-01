ديمبيلي: لا مشكلة مع مبابي.. ونحن أصدقاء

أكد عثمان ديمبيلي، مهاجم المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، أنه لا توجد مشكلة مع القائد كيليان مبابي، بعدما تبادل اللاعبان تصريحات غير مباشرة عبر وسائل الإعلام بشأن الكرة الذهبية.

وقال ديمبيلي، الفائز بالجائزة 2025، في مؤتمر صحافي قبل استضافة إيطاليا في دوري الأمم الجمعة: «تحدثنا. نحن بجانب بعضنا على الطاولة. لا توجد مشاكل».

لكن لاعب باريس سان جيرمان رفض التعليق على جوهر القضية، وأوضح: «كل هذه الأمور، لا أعلّق عليها، لا أريد ذلك. إنها معارك صغيرة على وسائل التواصل. في سن 29 عامًا، لا يوجد لدي حقًا اهتمام بهذا الأمر. أنا مركز على الأساسي، وهو الملعب».

وكان نجم ريال مدريد الإسباني مبابي هدّأ الأجواء أيضًا في 21 سبتمبر في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، موضحًا أنه «لا يوجد توتر».

وأضاف الهدّاف التاريخي للمنتخب «67 هدفًا في 107 مباريات دولية» حينها: «إنه صديق. لا توجد مشكلة فعلية بشأن ذلك».

وكان الجدل بدأ بتصريحات مبابي لمجلة «فرانس فوتبول» نُشرت في 11 سبتمبر، معتبرًا نفسه أحد المرشحين لنيل الجائزة التي ستُمنح يوم 26 أكتوبر في لندن، حتى لو أدى ذلك إلى انتقاد ديمبيلي، دون أن يسميه.

وقال: «في بعض الأعوام، كنت أعتبر نفسي أفضل لاعب في العالم.. لم أكن أرى لاعبًا أقوى مني. بعد ذلك، عندما كان ميسي يصل إلى الحفل ويفوز، كنت أقول إن أفضل لاعب موجود على المنصة. لا مشكلة. عندما كان رونالدو يفوز، كنت أقول الشيء نفسه». قبل أن يسترسل في الحديث عن ديمبيلي، أحد أصدقائه المقربين.

وقال: «ديمبيلي؟ لطالما كان يُنظر إليه كلاعب موهوب. أما أنا، فلطالما كان يُنظر إلي باعتباري المرشح الأفضل. كنت في القمة فورًا، في سن مبكرة جًدا. هو كان له مسار مختلف، الإصابات، لكنه عوّض ذلك بشكل جيد».

ورد ديمبيلي عليه بعد يومين عبر منصة الدوري الفرنسي «ليج 1+»: «طوال مسيرتي، لم أنطق بكلمة، عملت بجهد كبير. كما قلت، لم أكن يومًا اللاعب الذي يراه الآخرون المفضل، لكنني اجتهدت، والعام الماضي كوفئت بموسم رائع مع باريس سان جيرمان، والعام الجاري، سنرى، دون ضغط، بهدوء».

يذكر أن مبابي أصيب في المباراة الأولى أمام تركيا بُعيد تسجيله الهدف الوحيد في المباراة، وتم استبعاده من المعسكر بعد أن كشفت الفحوصات تعرضه لمشكلة في الركبة.