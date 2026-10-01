الاتحاد العربي يدعم إنفانتينو ويتابع مبادرات التطوير

جدَّد الاتحاد العربي لكرة القدم دعمه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، وجهوده لمواصلة تطوير اللعبة وتوسيع حضورها عالميًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 81 لمجلس إدارة الاتحاد العربي، الذي انعقد مساء الخميس في جدة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس المجلس ووزير الرياضة السعودي.

ورحّب المجلس، حسبما أفاد بيانٌ بعد الاجتماع، بما صدر أخيرًا عن «فيفا» من خطوات تضمن استمرار العمل المشترك مع مختلف الاتحادات الوطنية والإقليمية وتسهم في التعاون لتطوير اللعبة على مستوى العالم.

وعبّر الاجتماع عن التقدير لجهود إنفانتينو المتواصلة على مدى نحو عقد من الزمن لتعزيز وحدة أسرة كرة القدم وتوسيع نمو وحضور اللعبة بما يحقق مصلحة جميع أطرافها ويلبي تطلعات لاعبيها وجماهيرها حول العالم.

ورحب الفيصل بأعضاء المجلس، متمنيًا نجاح جهود الجميع في استمرار تطور الكرة العربية وتنميتها في مختلف مسابقاتها وأنشطتها.

بدوره، قدم الدكتور رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد، تقرير الأمانة العامة متضمنًا الجوانب الفنية والإدارية، مُطلِعًا المجلس على برنامج مسابقات الموسم الرياضي 26ـ2027 المتضمنة مسابقات للمنتخبات والأندية. واعتمد الاجتماع تشكيل اللجان المعاونة للدورة الحالية لمجلس الاتحاد «2025 - 2029»، واطّلع على عددٍ من الخطوات التطويرية والمبادرات، من بينها «التحدي والابتكار» المرتبطة بتقديم مسابقات تطوير، سيتم إطلاقها قريبًا، ذات طابع تقني حديث في جوانب اللعبة.